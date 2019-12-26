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EDHO 2019'u zirvede kapattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
2019’U ZİRVEDE KAPADI

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 2019'u da zirvede kapattı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 2019'u da zirvede kapattı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı. Dizi, 100 program arasında birinci oldu.

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