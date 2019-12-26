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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit zorlu çekimler için konuştu: Hakkını vermeye çalışıyoruz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
HAKKINI VERİYORUZ

atv'deki '' dizisinin yıldızı , önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, zorlu çekimler için "Hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

atv'deki '' dizisinin yıldızı , önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, zorlu çekimler için "Hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

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