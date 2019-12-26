Bestemsu Özdemir patron değil personel gibi!

Açacağı restoranın son hazırlıkları için çalışan Bestemsu Özdemir, mobilyalarını işçilerle birlikte taşıdı. Oyuncu, ”Patron gibi değil, personel gibi çalışmak zorundayım” dedi.

Nişantaşı'nda açacağı restoranın son hazırlıklarını tamamlayan Bestemsu Özdemir, sipariş verdiği mobilyaları taşırken objektiflere takıldı. Gelen kamyoneti kapıda karşılayan oyuncu, ilk iş olarak trafiği kesti ve aracın park etmesine yardımcı oldu. Ardından gelen mobilyaları personelle taşıdı.

2 GÜN SONRA AÇACAK

10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını taşıyan Özdemir, "Böyle zayıf ve çıtı pıtı göründüğüme bakmayın, güçlüyümdür" dedi. İki gün sonra mekanın kapılarını açacağını belirten oyuncu, "Patron gibi değil personel gibi çalışmak zorundayım, hiçbir zaman gocunmam.Heyecanlıyım. Yoksa bu işler yürümez" dedi.