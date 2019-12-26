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Bestemsu Özdemir patron değil personel gibi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
PATRON DEĞİL PERSONEL GİBİ!

Açacağı restoranın son hazırlıkları için çalışan , mobilyalarını işçilerle birlikte taşıdı. Oyuncu, ” gibi değil, personel gibi çalışmak zorundayım” dedi.

Nişantaşı'nda açacağı restoranın son hazırlıklarını tamamlayan , sipariş verdiği mobilyaları taşırken objektiflere takıldı. Gelen kamyoneti kapıda karşılayan oyuncu, ilk iş olarak trafiği kesti ve aracın park etmesine yardımcı oldu. Ardından gelen mobilyaları personelle taşıdı.

2 GÜN SONRA AÇACAK

10 kilo ağırlığındaki masa ayaklarını taşıyan Özdemir, "Böyle zayıf ve çıtı pıtı göründüğüme bakmayın, güçlüyümdür" dedi. İki gün sonra mekanın kapılarını açacağını belirten oyuncu, " gibi değil personel gibi çalışmak zorundayım, hiçbir zaman gocunmam.Heyecanlıyım. Yoksa bu işler yürümez" dedi.

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