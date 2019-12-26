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Aşk zirvesi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
AŞK ZİRVESİ

Oyuncu çift ile aşkı , önceki gün zirvede aşka geldi. Baş başa kar tatiline çıkan ikili, gün boyu kayak keyfi yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen keyifli anlar yaşayan çift, yanlarına gelen bir köpekle de böyle poz verdi. Bu kare yüzleri gülümsetti.

Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile aşkı Mert Yazıcıoğlu, önceki gün zirvede aşka geldi. Baş başa kar tatiline çıkan ikili, gün boyu kayak keyfi yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen keyifli anlar yaşayan çift, yanlarına gelen bir köpekle de böyle poz verdi.

Bu kare yüzleri gülümsetti.

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