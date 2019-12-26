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Edis askere gitti sarışınlık bitti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
ASKERE GİTTİ SARIŞINLIK BİTTİ

Genç kızların sevgilisi , askerlik için sarı saçlarına veda etti. görevi için önceki gün İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'ndaki birliğine teslim olan ünlü popçu, kışlaya girmeden önce de sarı saçlarını eskisi gibi kumrala boyattı.

Genç kızların sevgilisi Edis, askerlik için sarı saçlarına veda etti.

Bedelli askerlik görevi için önceki gün İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'ndaki birliğine teslim olan ünlü popçu, kışlaya girmeden önce de sarı saçlarını eskisi gibi kumrala boyattı.

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