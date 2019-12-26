Edis askere gitti sarışınlık bitti!

Genç kızların sevgilisi Edis, askerlik için sarı saçlarına veda etti. Bedelli askerlik görevi için önceki gün İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'ndaki birliğine teslim olan ünlü popçu, kışlaya girmeden önce de sarı saçlarını eskisi gibi kumrala boyattı.

Genç kızların sevgilisi Edis, askerlik için sarı saçlarına veda etti.

Bedelli askerlik görevi için önceki gün İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'ndaki birliğine teslim olan ünlü popçu, kışlaya girmeden önce de sarı saçlarını eskisi gibi kumrala boyattı.