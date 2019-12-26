26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bengü kusurlu bulundu! Kazada ölen koruması Ümit Özer’in ailesine tazminat ödeyecek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.12.2019
İŞLER KÖTÜ!

’nün 2012’de geçirdiği minibüs kazasında ölen koruması ’in ailesinin açtığı davada karar çıktı. Popçu, Özer Ailesi’ne 400 bin lira tazminat ödeyecek.

Bengü'ye kötü haber! Popçunun 6 yıl önce 'daki konser dönüşü minibüsüyle geçirdiği kazada koruması Ümit Özer, vefat etmişti.

Özer Ailesi ise popçuya oğullarını sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Bilirkişi, 'yü yüzde 25 kusurlu buldu. Popçunun, Özer Ailesi'ne 400 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Mahkeme, Bengü'yü işveren olarak gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN