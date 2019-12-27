Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi? Yılbaşı haftasında dizilerin tatile girip girmeyeceği dizi izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı tatili ve yeni reklam anlaşmalarının yapılması nedeniyle yılbaşı haftasında diziler yayınlanmamıştı. Yılbaşının yaklaşmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar bu konuda araştırma yapmaya başladı. İşte, yılbaşında diziler tatile girecek mi sorusunun yanıtı!

Diziler tatile girecek mi? 2020 yılına girmemize sayılı günler kala yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Daha önceki yıllarda yılbaşı haftasında diziler yayınlanmamış ve 2-3 haftayı bulan sürede dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, bu sene yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? İşte yanıtı!

DİZİLER TATİLE GİRECEK Mİ?

Dizilerin önümüzdeki haftadan itibaren hem yılbaşı hem de reklam anlaşmaları nedeniyle tatile girmesi bekleniyor.

Dizilerin 14 Ocak tarihinde yeniden yayına girmesi bekleniyor.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

REYTİNGLER NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de ilk reyting ölçümü, birçok Avrupa ülkesinde izlenme oranlarını belirleyen AGB Nielsen şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda sistem TNS tarafından devralınmıştır.

Reytingler peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanmaktadır. Bu cihaz sadece TNS tarafından belirlenen hanelerde bulunmaktadır.

Peoplemeter, parayla satın alınamaz ve bu cihaza sahip olan hanelerin sisteme dahil olduklarını kimseyle paylaşmaması gerekmektedir.

Şimdilerde 2200'den fazla hanenin ölçümleme sistemine dahil olduğu bilinmektedir. Bu sisteme dahil olan haneler, ölçümlemelerden maddi bir gelir elde etmemektedirler. TNS tarafından ölçümlemeye dahil olan hanelere belirli aralıklarla küçük ev eşyaları hediye edilir.