Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Masterchef final puan durumu!
Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir sorusuna Masterchef izleyicileri yanıt arıyor. 23 Aralık Masterchef final puan durumu yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Masterchef’te final haftası heyecanı başladı. 20 yarışmacıyla başlayan Masterchef’te finale 4 yarışmacı kaldı. Final haftasında başarılı olan yarışmacı ise büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, Masterchef final haftası yarışmacıları ve final haftası puan durumu!
Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Pazartesi itibariyle Masterchef final haftası heyecanı başladı. Masterchef final puan durumu yarışmayı izleyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Masterchef final haftasında yarışmacılar en güzel yemekleri ve sunumları hazırlayıp büyük ödülü kazanmaya çalışacak. Masterchef'te final haftasında 4 yarışmacı kaldı.
SON ELENEN İSİM BATUHAN OLDU
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Alican, Batuhan ve Ekin arasında eleme oyunu oynandı. Tabağıyla jürilerden takdir toplayan Ekin, potadan kurtulan ilk isim oldu. Tabağı en az beğenilen ve en zayıf bulunan isim Batuhan oldu.
MASTERCEF FİNAL HAFTASI YARIŞMACILARI KİMDİR?
Final haftasına Alican, Ekin, Güzide ve Cemre dörtlüsü kaldı.
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