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Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
DİVANU LUGATİ'T-TÜRK'TE GEÇEN BALU BALU TERİMİYLE İFADE EDİLEN HANGİSİDİR?

Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’in merak edilen soru ve cevapları!

Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?

A: Ninni

B: Bilmece

C: Efsane

D: Fıkra

Doğru cevap: Ninni

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