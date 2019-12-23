Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’in merak edilen soru ve cevapları!

Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?

A: Ninni

B: Bilmece

C: Efsane

D: Fıkra

Doğru cevap: Ninni