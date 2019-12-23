Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’in merak edilen soru ve cevapları!
Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!
Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
A: Ninni
B: Bilmece
C: Efsane
D: Fıkra
Doğru cevap: Ninni
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