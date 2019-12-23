"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’in merak edilen soru ve cevapları!

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? 23 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A: Batı Afrika

B: Mağrip

C: Yakın Doğu

D: Uzak Doğu

Doğru cevap: Yakın Doğu