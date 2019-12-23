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"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
KENAN ÜLKESİ VEYA KENAN DİYARI OLARAK BİLİNEN TARİHİ BÖLGE NEREDEDİR?

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? 23 Aralık tarihli yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’in merak edilen soru ve cevapları!

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? 23 Aralık tarihli yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in merak edilen soru ve cevapları!

"Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A: Batı Afrika

B: Mağrip

C: Yakın Doğu

D: Uzak Doğu

Doğru cevap: Yakın Doğu

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