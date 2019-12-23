23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları yepyeni bölümleriyle ekranlara gelen programda, yarışmacılar 12 soruyu da doğru bilerek 1 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmaya çalışıyor.
Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleme ekranı merak ediliyor. ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. Cumartesi ve Pazartesi akşamları yeni bölümleri yayınlanan yarışma izleyenleri hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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