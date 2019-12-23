23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı

TV yayın akışı 23 Aralık 2019 için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı...

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, MasterChef Türkiye dizi ve programları reyting için yarışacak. İşte, kanalların 23 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye