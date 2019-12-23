23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
TV yayın akışı 23 Aralık 2019 için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı...
Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, MasterChef Türkiye dizi ve programları reyting için yarışacak. İşte, kanalların 23 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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