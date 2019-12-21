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Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2019
DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU ZAMANINDA PHİLADELPHİA OLARAK BİLİNEN YERİN GÜNÜMÜZDEKİ ADI HANGİSİDİR?

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? 21 Aralık ’de sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? 21 Aralık 'de sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A: Alaşehir

B: Beyşehir

C: Kırşehir

D: Seydişehir

Doğru cevap: Alaşehir (A)

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