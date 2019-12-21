Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
A: Alaşehir
B: Beyşehir
C: Kırşehir
D: Seydişehir
Doğru cevap: Alaşehir (A)
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