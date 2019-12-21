Bursa’da Kuruluş Osman rüzgarı! Alp kıyafetleriyle izlediler

Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ekranda fırtınalar koparmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı olarak çekilen Kuruluş Osman büyük bir ilgiyle takip edilirken izleyicilerden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nden gelen görüntüler de bunlardan biri. Kendilerini diziye adapte eden izleyiciler dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanırken dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükseliyor.

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman büyük bir ilgiyle takip edilirken izleyicilerden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki izleyiciler, "Kuruluş Osman" dizisini köy kahvesinde Alp kıyafeti giyerek izledi.

ALP KIYAFETLERİYLE KÖY KAHVESİNDE BULUŞUYORLAR

Kendilerini diziye adapte eden izleyiciler dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanıyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri "Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarının gönderileri ise büyük beğeni aldı. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam Alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor.

Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor.