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Ivana Sert: Rap müziğe değer vermiyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
RAP MÜZİĞE DEĞER VERMİYORUM

Modacı , son dönemde müzik piyasasına giriş yapmasıyla gündemden düşmezken rap müzik-pop müzik rekabetine o da katıldı. Önceki akşam 'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Sert, 'Rap müziğe değer vermiyorum' dedi.

Mekan çıkışı görüntülenen , "Uzun aradan sonra 'e geldim. Burada bir film projemiz var. Önümüzdeki sene beni kamera arkasında görebilirsiniz" dedi.

Son dönemde pop müziğin rap şarkılarının gerisinde kaldığı iddialarına cevap veren Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" şeklinde konuştu.

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