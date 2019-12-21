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Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
HANGİSİ ANSIZIN ANLAMINA GELEN BİR KELİME DEĞİLDİR?

Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? 21 Aralık ’de sorulan Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? 21 Aralık 'de sorulan Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?

A: Larpadak

B: Rappadak

C: Şırakkadak

D: Baddadak

Doğru cevap: Baddadak (D)

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