Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir? sorusunun yanıtı nedir? Her hafta ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte gecenin sorusunun yanıtı…

Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?

A: Larpadak

B: Rappadak

C: Şırakkadak

D: Baddadak

Doğru cevap: Baddadak (D)