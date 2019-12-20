Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman���ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde yer alan Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir? Kuruluş Osman dizisinde merak edilen tarihi karakterlerden birisi olan Samsa Çavuş hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından birisi olan Samsa Çavuş Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde önemli bir yer edinmektedir. Günümüzde Samsa Çavuş’un türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyünde yer alıyor.
Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u İsmail Hakkı Ürün kimdir? Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş tarihteki yeri dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman dizisiyle birlikte tekrar gündeme gelen Samsa Çavuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde büyük yer tutmaktadır. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından birisi olan Samsa Çavuş hakkında araştırma yapan vatandaşlar Samsa Çavuş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Samsa Çavuş karakterine dizide ünlü oyuncu İsmail Hakkı Ürün hayat veriyor.
SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık'un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.
Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.
Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.
İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?
1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü.
Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu.
Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olan KonTV 'nin de kurucu kadrosunda yer aldı, burada beş yıl çalıştı. Eğitimini aldığı uluslararası siyaset biliminin aksine kariyerini oyunculuk üzerine yönlendirdi ve bu alanda yurt dışında dahil olduğu projelerin yanı sıra pek çok ulusal projeye de imza atan İsmail Hakkı, halen çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almakta.
İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.
Oyunculuk kariyerine Mihrali dizisiyle başlayan İsmail Hakkı, Mihrali, Bedel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gazi, Geniş Aile, Sakarya Fırat, Bir Yusuf Masalı, Son Çıkış, Kardeş Payı, Milat ve Cesur Yürek dizilerinde rol aldı.
Sevilen oyuncu Recep İvedik, Dinle Neyden, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi Temel ve Bırakma Beni isimli sinema filmlerinde de oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Amanda Cerny'den Ayasofya pozu
- Hercai'nin Azat'ı Tansu Taşanlar herkesi şaşırttı
- Tunç Başaran’ın son sözleri yürekleri dağladı
- Burak Özçivit'in oğlu Karan’a rekor teklif
- Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!
- Sihirli Annem Toprak'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!
- Nurgül Yeşilçay yeni fotoğrafıyla dikkat çekti
- Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
- Müge Anlı programındaki avukat kimdir? ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan avukat hakkındaki gerçekler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!
- İtalya'da güne damga vuran flaş mafya operasyonu! 334 kişi gözaltına alındı
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ne olacak?