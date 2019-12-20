Kuruluş Osman dizisinde yer alan Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir? Kuruluş Osman dizisinde merak edilen tarihi karakterlerden birisi olan Samsa Çavuş hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından birisi olan Samsa Çavuş Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde önemli bir yer edinmektedir. Günümüzde Samsa Çavuş’un türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyünde yer alıyor.

Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u İsmail Hakkı Ürün kimdir? Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş tarihteki yeri dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman dizisiyle birlikte tekrar gündeme gelen Samsa Çavuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde büyük yer tutmaktadır. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından birisi olan Samsa Çavuş hakkında araştırma yapan vatandaşlar Samsa Çavuş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Samsa Çavuş karakterine dizide ünlü oyuncu İsmail Hakkı Ürün hayat veriyor.

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt'e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık'un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü.

Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu.

Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olan KonTV 'nin de kurucu kadrosunda yer aldı, burada beş yıl çalıştı. Eğitimini aldığı uluslararası siyaset biliminin aksine kariyerini oyunculuk üzerine yönlendirdi ve bu alanda yurt dışında dahil olduğu projelerin yanı sıra pek çok ulusal projeye de imza atan İsmail Hakkı, halen çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almakta.

İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.

Oyunculuk kariyerine Mihrali dizisiyle başlayan İsmail Hakkı, Mihrali, Bedel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gazi, Geniş Aile, Sakarya Fırat, Bir Yusuf Masalı, Son Çıkış, Kardeş Payı, Milat ve Cesur Yürek dizilerinde rol aldı.

Sevilen oyuncu Recep İvedik, Dinle Neyden, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi Temel ve Bırakma Beni isimli sinema filmlerinde de oynadı.