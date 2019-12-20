20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Azra Akın’dan alkışlık hareket! Bakırköy Kadın Cezaevi’nde doğan 40 çocuğu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2019
KALBİ DE GÜZEL

Anneliğiyle takdir toplayan ’dan alkışlık hareket. ’ni ziyaret eden Akın, burada doğan çocukları dışarıya çıkartarak bir günü birlikte geçirdi.

Kainat Güzeli Azra Akın, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. Atakan Koru ile evliliğinden Demir isminde bir oğlu bulunan Akın, önceki gün minik kalpleri sevindirdi. Başarılı oyuncu, Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu.

Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi içinde olan Azra Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğurduğu 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşayan Akın, "Buradaki çocukların da dışarıdakiler gibi sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye ihtiyacı var" dedi.

Takvim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN