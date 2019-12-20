Azra Akın’dan alkışlık hareket! Bakırköy Kadın Cezaevi’nde doğan 40 çocuğu...
Anneliğiyle takdir toplayan Azra Akın’dan alkışlık hareket. Bakırköy Kadın Cezaevi’ni ziyaret eden Akın, burada doğan çocukları dışarıya çıkartarak bir günü birlikte geçirdi.
Kainat Güzeli Azra Akın, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. Atakan Koru ile evliliğinden Demir isminde bir oğlu bulunan Akın, önceki gün minik kalpleri sevindirdi. Başarılı oyuncu, Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu.
Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi içinde olan Azra Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğurduğu 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşayan Akın, "Buradaki çocukların da dışarıdakiler gibi sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye ihtiyacı var" dedi.
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