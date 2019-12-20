Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izlemek isteyen dizinin takipçileri fragman hakkında araştırma yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Yılmaz’dan vazgeçmek istemeyen ancak yapılanları hazmedemeyen Müjgan, Züleyha ile mücadele etmekte kararlıydı. Şermin de Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirmek için harekete geçti. Demir ve Yılmaz arasındaki savaş bambaşka bir cepheye taşındı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'de her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizide bu hafta; Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi arttı. Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atmaya karar verdi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Dizinin 50. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDEN ÖZEL SAHNELER!

Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor!

"Asıl nefretimden kork Züleyha!"

Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

Bir yandan Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice'nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha'dan ayırmayacaktır.

Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkaracaktır.

Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip'le de gizli gizli görüşürler. Behice bu durumu fark etse de sesini çıkarmayacaktır. Hatip'in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtacaktır. Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşıyacaktır.