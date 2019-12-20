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Ivana Sert isyan etti: Kimse öyle bir beklentiye girmesin

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2019
IVANA SERT İSYAN ETTİ: KİMSE BEKLENTİYE GİRMESİN

Ivana Sert önceki gün Şehit Yakınları Derneğinin Yeşilköy'de düzenlediği kermese katıldı. Son dönemde müzik piyasasına adım atmasıyla çok konuşulan Sert, kendisine gelen eleştiriler hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Önceki gün Şeht yakınları Derneğinin Yeşilköy Wow Otel'de düzenlediği kermese katıldı. Son dönemde müzik piyasasına girmesiyle eleştirilen Ivana Sert, bu konuda hakkında kendisine sorulan sorulara sert çıktı.

Müzik yapmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Sert, müzik çalışmaları ve şarkı söyleme tarzının eleştirilmesi hakkında sorulan sorulara, "Tabi ben bir Whitney Houston değilim kimse öyle bir beklentiye girmesin" şeklinde cevap verdi.

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