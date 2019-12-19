Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre köpek saldırısına uğradı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün alışveriş merkezi çıkışı görüntülenen ve doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Emre, geçen yaz Bodrum'da köpek saldırısına uğradığını ve kaçarken düşmesi nedeniyle dizlerinde yırtık oluştuğunu açıkladı.
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin, geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takılan Emre, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
Doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Emre, "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün doktora geldim" dedi.
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