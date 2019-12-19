19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre köpek saldırısına uğradı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
SEVİM EMRE KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

'ın eşi 'nin köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün alışveriş merkezi çıkışı görüntülenen ve doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Emre, geçen yaz 'da köpek saldırısına uğradığını ve kaçarken düşmesi nedeniyle dizlerinde yırtık oluştuğunu açıkladı.

'ın eşi 'nin, geçen yaz tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün City's çıkışı objektiflere takılan Emre, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Emre, "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün doktora geldim" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN