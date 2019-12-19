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Ozan Baran'dan eşi Süreyya Yalçın'a doğum günü sürprizi! Milyon dolarlık helikopter...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
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, önceki akşam eşi için sürpriz doğum günü partisi verdi. İş adamı, milyon dolarlık helikopter hediyesiyle de eşinin ayaklarını yerden kesti.

Sosyetik Süreyya Yalçın, önceki akşam yeni yaşını eşi Ozan Baran'ın verdiği sürpriz partiyle kutladı. 100 bin lira vererek mekanı kapatan iş adamı, gece için Brezilya'dan 10 kişilik özel dans ekibi getirdi. 3 katlı pasta ise gecenin en sükseli görsel şöleniydi.

Pastanın üstüne helikopter maketi konduran Baran, asıl sürprizin işaretini verdi. İş adamnın Yalçın'a doğum günü hediyesi olarak Miami'deki hangarda karısını bekleyen Agustawestland marka helikopter aldığı öğrenildi. Yaklaşık 8 milyon dolarlık helikopter sürpriziyle havalara uçan Yalçın da geçen sene eşine TIR hediye etmişti.


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