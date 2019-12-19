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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den doğum sonrası ilk paylaşım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
DOĞUM SONRASI İLK PAYLAŞIM

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden dede olma heyecanı yaşadı. Erbil'in büyük kızı geçtiğimiz gün kızını kucağına aldı. Taze anne, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'ndan olan büyük kızı anne oldu. Evren Yazgan ile evli olan Erbil, özel bir hastanede gerçekleştirdiği doğum sonrasında kızı Elisa'yı kucağına aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hamileliği boyunca da süreçle ilgili paylaşım yapan taze anne, uzun süren bir normal doğumun ardından yine sağlık durumuyla ilgili gönderi paylaştı.

İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı:

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