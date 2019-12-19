Arzum Onan setleri düşünmüyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu?
- Uçuran jest!
- Eşkıya zirvede!
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Süper kahramanların gerçek halleri görenleri şaşırttı
- Şiddet yok!
- Hercai yeni bölüm son fragmanı yayınlandı
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Yogasever!
Daha Fazla Gör
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?
- Antalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı! 'Abim abim' diyerek yaklaşarak...
- Barcelona Real Madrid maçı CANLI anlatım izle | Video
- Birleşmiş Milletler'den 7,7 milyar dolar taahhüt
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
- Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 5. bölüm izle! | ATV
- Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi