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Arzum Onan setleri düşünmüyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
SETLERİ DÜŞÜNMÜYOR

, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.

Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.

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