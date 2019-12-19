Arzum Onan setleri düşünmüyor

Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.

Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.