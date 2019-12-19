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EDHO reytinglerde yine zirvede!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
EŞKIYA ZİRVEDE!

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşam rakiplerini solladı. Dizi, Tüm Kişiler'de % 9.39 izlenme oranı ve % 20.27 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu. Bölüm etiketi de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirvedeydi.

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşam rakiplerini solladı. Dizi, Tüm Kişiler'de % 9.39 izlenme oranı ve % 20.27 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu. Bölüm etiketi de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirvedeydi.

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