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Güzel oyuncu Naz Elmas o iddiaları yalanladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
ŞİDDET YOK!

1.5 yıldır birlikte olduğu ile evlenen 'ın düğündeki kilolu halleri ve kolundaki morluklar çok konuşuldu. Oyuncunun düğün günü eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ancak Elmas, dün hakkındaki iddiaları yalanladı.

1.5 yıldır birlikte olduğu Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas'ın düğündeki kilolu halleri ve kolundaki morluklar çok konuşuldu. Oyuncunun düğün günü eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ancak Elmas, dün hakkındaki iddiaları yalanladı.

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