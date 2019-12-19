Güzel oyuncu Naz Elmas o iddiaları yalanladı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
1.5 yıldır birlikte olduğu Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas'ın düğündeki kilolu halleri ve kolundaki morluklar çok konuşuldu. Oyuncunun düğün günü eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ancak Elmas, dün hakkındaki iddiaları yalanladı.1.5 yıldır birlikte olduğu Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas'ın düğündeki kilolu halleri ve kolundaki morluklar çok konuşuldu. Oyuncunun düğün günü eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Ancak Elmas, dün hakkındaki iddiaları yalanladı.
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