Çapkın iş adamı Harun Tan iş başında! Ezgi Ece Gürkan adlı genç kızla...
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Çapkın iş adamı Harun Tan, önceki gün Bebek’te iş başındaydı. Tan, kendisinden 29 yaş küçük Ezgi Ece Gürkan adlı genç kızla lüks aracında görüntülenince panikledi. İkilinin aynı zamanda yoga eğitmeni olan Tan’ın seminerlerinde tanıştığı konuşuluyor.
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, çapkınlıkta gaza bastı. Aynı zamanda yoga eğitmeni olan iş adamı, önceki gün Bebek'te gizemli bir güzelle lüks aracının içinde objektiflere yakalandı.
Tan, muhabirleri fark edince panikle gaza bastı. 54 yaşındaki iş adamının yanındaki gizemli güzelin kimliği de ortaya çıktı.
Yogasever genç kızla Tan'ın iş adamının verdiği yoga eğitiminde tanıştıkları konuşuluyor.
Tan'ın yeni gözdesinin 2017'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel ve İletişim Tasarım bölümünü bitiren Ezgi Ece Gürkan olduğu öğrenildi
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