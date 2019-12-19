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Çapkın iş adamı Harun Tan iş başında! Ezgi Ece Gürkan adlı genç kızla...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2019
YOGASEVER!

Çapkın iş adamı , önceki gün Bebek’te iş başındaydı. Tan, kendisinden 29 yaş küçük adlı genç kızla lüks aracında görüntülenince panikledi. İkilinin aynı zamanda yoga eğitmeni olan Tan’ın seminerlerinde tanıştığı konuşuluyor.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, çapkınlıkta gaza bastı. Aynı zamanda yoga eğitmeni olan iş adamı, önceki gün Bebek'te gizemli bir güzelle lüks aracının içinde objektiflere yakalandı.

Tan, muhabirleri fark edince panikle gaza bastı. 54 yaşındaki iş adamının yanındaki gizemli güzelin kimliği de ortaya çıktı.


Yogasever genç kızla Tan'ın iş adamının verdiği yoga eğitiminde tanıştıkları konuşuluyor.

Tan'ın yeni gözdesinin 2017'de Görsel ve İletişim Tasarım bölümünü bitiren Ezgi Ece Gürkan olduğu öğrenildi

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