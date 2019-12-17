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Tülin Şahin'den itiraf paylaşımı! Yıllar önce kaza...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
TÜLİN ŞAHİN'DEN İTİRAF PAYLAŞIMI!

1979 doğumlu olan , 1980’de geçirdiği kazada ölümden döndüğünü açıkladı. Şahin, ‘O tarih, benim yeniden doğuşum oldu’ dedi... Kızının kırkı çıktığı gün 40 yaşına giren Şahin, yıllar önceki sonrası doğum tarihini 1980'e çektiğini belirtti.

13 Kasım'da 39 yaşına giren Tülin Şahin, dün yaptığı paylaşımla yıllar önce ölümden döndüğünü takipçilerine itiraf etti. Kucağında minik bebeği Siena Leyla ile poz veren güzel model, paylaşımına şu notu düşerek 40 yıl önce geçirdiği kazayı anlatıp "Yeniden doğdum" dedi:

"Anne, soruyorlar; 39 mu 40 mısın? Kimlik 13.12.1979. Hayata yeniden 'merhaba' demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebekken annem ve babamla trafik kazası geçiriyoruz. Ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüzden anneme göre yaşama yeniden 'merhaba' demem 1980. Yeniden doğuş."

Kızının kırkı çıktığı gün 40 yaşına giren Şahin, yıllar önceki sonrası doğum tarihini 1980'e çektiğini belirtti.

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