İrem Derici isyan etti: İkisi de öldü!
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Hande Yener'in fitilini ateşlediği ve son günlerin en çok tartışılan konusu olan “Rap müzik, popu öldürdü” tartışmasına son olarak İrem Derici dahil oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan eden Derici ‘Pop müzik de rap müzik de öldü!’ dedi.
Son günlerde çokça konuşulan "Rap müzik, pop müziği öldürdü" tartışması, İrem Derici'yi bunalttı. Sosyal medya hesabından konuya dahil olan şarkıcı şu sözlerle isyan etti:
"Ay yıldım! Pop öldü, rap de öldü, reggea zaten hiç doğmadı, caz ölüp ölüp dirildi. Herkes Türk Halk Müziği'ne... Hepimiz Kubat'ız."
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