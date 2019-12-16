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İrem Derici isyan etti: İkisi de öldü!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İREM DERİCİ İSYAN ETTİ: İKİSİ DE ÖLDÜ!

'in fitilini ateşlediği ve son günlerin en çok tartışılan konusu olan “, popu öldürdü” tartışmasına son olarak dahil oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan eden Derici ‘ de rap müzik de öldü!’ dedi.

Son günlerde çokça konuşulan ", pop müziği öldürdü" tartışması, 'yi bunalttı. Sosyal medya hesabından konuya dahil olan şarkıcı şu sözlerle isyan etti:

"Ay yıldım! Pop öldü, rap de öldü, reggea zaten hiç doğmadı, caz ölüp ölüp dirildi. Herkes Türk Halk Müziği'ne... Hepimiz Kubat'ız."

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