'Aman Reis Duymasın' filmi Rotterdam'da gala yaptı
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin Rotterdam galası, önceki gün gerçekleşti. Gurbetçilerin izdiham yarattığı galada oyuncular sevgi seliyle karşılaştı. Film ekibi, gösterim sonrası hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin Rotterdam galası, önceki gün gerçekleşti. Gurbetçilerin izdiham yarattığı galada oyuncular sevgi seliyle karşılaştı. Film ekibi, gösterim sonrası hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!
- Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu
- Tülin Şahin'den itiraf paylaşımı!
- Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı
- Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir?
- Milyonları yanıltan TDK sorusu!
- Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!
- Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!
- MasterChef Türkiye'ye katıldılar! Alişan ve Buse Varol arasındaki fark şaşırttı
- Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!
Daha Fazla Gör
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
- Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
- Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
- TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?
- Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
- William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
- Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?
- 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV