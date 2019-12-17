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'Aman Reis Duymasın' filmi Rotterdam'da gala yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
ROTTERDAM ÇIKARMASI

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği '' filminin galası, önceki gün gerçekleşti. Gurbetçilerin izdiham yarattığı galada oyuncular sevgi seliyle karşılaştı. Film ekibi, gösterim sonrası hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin galası, önceki gün gerçekleşti. Gurbetçilerin izdiham yarattığı galada oyuncular sevgi seliyle karşılaştı. Film ekibi, gösterim sonrası hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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