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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi... Kolundaki morluklar dikkat çekti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
KOLUNDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Güzel oyuncu , bir yıldır aşk yaşadığı işadamı ile önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti.

Güzel oyuncu Naz Elmas, bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Erol Özmandıracı ile önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti. Vakko tasarımı gelinlikle göz kamaştıran Elmas'ın kolundaki morluklar ise dikkat çekti.

Oyuncunun bu hali, düğün öncesi kaza atlattığını düşündürdü.

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