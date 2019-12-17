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Aylin Coşkun ve iş adamı Volkan Aslan'dan Tayland'da balayı tatili

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BİR ASLAN ‘MİYAV’ DEDİ

Eylül'de evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ve iş adamı 'ın Tayland'daki balayı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de Bangkok'taki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İkili, yere uzanmış dev bir aslanı kedi misali sevip cesaretlerini konuşturdu.

Eylül'de evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ve iş adamı Volkan Aslan'ın Tayland'daki balayı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de Bangkok'taki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İkili, yere uzanmış dev bir aslanı kedi misali sevip cesaretlerini konuşturdu.

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