17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
MEHMET ALİ ERBİL'DEN HABER VAR

'den sevenlerine müjdeli haber geldi. İki beyin damarı birden tıkanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi.

'den güzel haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi.

İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN