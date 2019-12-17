Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine müjdeli haber geldi. İki beyin damarı birden tıkanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi.

Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi.

İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.