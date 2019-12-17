Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 152. bölüm canlı izle! – ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi EDHO 152. bölüm canlı izle! Her hafta Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu hafta; oğlunun kaybının acısını yaşayan Tufan bundan dolayı Hızır’ı suçlayacak ve intikam adına kolları sıvayacak. Tufan intikam için harekete geçerken, bir babanın evlat kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi bilen Hızır ise ilk hamleyi Tufan’dan bekleyecek. İşte, EDHO 152. bölüm izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm canlı izle! Reyting rekortmeni dizi EDHO 152. bölüm izle! ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan ve heyecanla izlenen dizide bu hafta; Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık artık intikama dönecek. Orhan'ın ölümü için herkes birbirini suçlarken, Tufan intikam için harekete geçecek ve geçmişten gelen birisini Hızır'la yüzleştirecek. Peki, Hızır'ın hamlesi ne olacak? EDHO 152. bölüm canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm izleme ekranı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır. Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.