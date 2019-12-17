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Gülşen'in merakla beklenen yeni albümü yolda

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2019
MERAKLA BEKLENEN YENİ ALBÜM YOLDA

Şarkıcı , eşi ’yla kayıtları için gittiği Londra’dan konser için İstanbul’a döndü. 'Kışa Merhaba' partisinde sahne alan şarkıcı hayranlarına yeni albüm müjdesini verdi.

, eşi 'yla kayıtları için gittiği Londra'dan konser için İstanbul'a döndü.

Elite World Sapanca'nın 'Kışa Merhaba' partisinde sahne alan şarkıcı, "Yeni yılın ilk aylarında albümü çıkaracağım. Edis'le düet ise ocak ayında yayınlanacak" dedi.

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