Gülşen'in merakla beklenen yeni albümü yolda
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’yla yeni albüm kayıtları için gittiği Londra’dan konser için İstanbul’a döndü. 'Kışa Merhaba' partisinde sahne alan şarkıcı hayranlarına yeni albüm müjdesini verdi.
Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'yla yeni albüm kayıtları için gittiği Londra'dan konser için İstanbul'a döndü.
Elite World Sapanca'nın 'Kışa Merhaba' partisinde sahne alan şarkıcı, "Yeni yılın ilk aylarında albümü çıkaracağım. Edis'le düet ise ocak ayında yayınlanacak" dedi.
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