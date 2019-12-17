Hekimoğlu dizisinin İpek’i kimdir? Ebru Özkan Saban kim, kaç yaşında, nereli?

Ebru Özkan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli? Hekimoğlu dizisinin İpek’i kimdir sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Yayın hayatına yeni başlayan Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizide İpek Tekin karakterine Ebru Özkan Saban hayat verecek. Peki, Ebru Özkan Saban kimdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı!

Hekimoğlu dizisinin oyuncusu Ebru Özkan Saban kimdir? Ebru Özkan Saban kimdir, kaç yaşında, nereli? Televizyon ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başladı. Dizide İpek Tekin karakteri dikkat çekti. Peki, Hekimoğlu dizisinin İpek'i kimdir? İpek karakterine birçok diziden hatırladığımız Ebru Özkan Saban hayat veriyor.

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR?

Ebru Özkan, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğmuştur. Temel eğitimlerini Ankara ilinde aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine giderek buradan başarılı bir şekilde mezun oldu.

Oyunculuk hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Özkan, ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir. Düzgün bir fiziğe sahip olması modellik dünyasında da popüler bir kişi olmasını sağlamaktadır.

Mesleki kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Birçoğunuzun Not Defteri adlı diziden tanıdığı oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırdı.

İPEK TEKİN KARAKTERİ HAKKINDA

Orhan ve Hekimoğlu'nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.

Orhan'dan sonra Ateş'in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş'in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz.