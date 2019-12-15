Kimse Bilmez bitti mi, final mi yaptı? Kimse Bilmez neden yok? 26. yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm merakla bekleniyor. ATV’de her Pazar akşamı yayınlanan Kimse Bilmez dizisi bu hafta her zamanki saatinde başlamıyor. Bu nedenle dizinin takipçileri Kimse Bilmez bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Kimse Bilmez final mi yaptı? Kimse Bilmez neden yok? Dizinin son bölümünde Ali ve Uygar arasında silahlar çekilmişti. Kurtbey’in yıllardır sakladığı büyük sır da ortaya çıkmıştı. Peki, Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı!
Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Pazar akşamlarının sevilen ATV dizisi Kimse Bilmez bu akşam yayınlanmıyor. Yeni bölümü izleyemeyen dizi severler de Kimse Bilmez 26. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Kimse Bilmez final mi yaptı sorusunun cevabı merak ediliyor. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şenal'in oynadığı dizide heyecan bitmiyor. Dizinin son bölümünde; Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşmüş ve onu yakalamıştı.
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