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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan huzur pozu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.12.2019
SELİMİYE HUZURU

Kenan İmirzalıoğlu, atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının çekimleriyle meşgulken eşi , önceki gün Selimiye'ye gitti. Kobal, Ege'de huzur pozu verdi.

, atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının çekimleriyle meşgulken eşi , önceki gün Selimiye'ye gitti. Kobal, Ege'de huzur pozu verdi.

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