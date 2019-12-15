Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan huzur pozu
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Kenan İmirzalıoğlu, atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının çekimleriyle meşgulken eşi Sinem Kobal, önceki gün Selimiye'ye gitti. Kobal, Ege'de huzur pozu verdi.
Kenan İmirzalıoğlu, atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının çekimleriyle meşgulken eşi Sinem Kobal, önceki gün Selimiye'ye gitti. Kobal, Ege'de huzur pozu verdi.
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