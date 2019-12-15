15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gülşen imaj tazeledi! Yeni halini görenler şaştı kaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.12.2019
GÜLŞEN SARARDI

, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı. Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu 'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.

, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı.

Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu 'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN