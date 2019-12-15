Gülşen imaj tazeledi! Yeni halini görenler şaştı kaldı

Gülşen, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı. Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu Edis'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.

Gülşen, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı.

Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu Edis'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.