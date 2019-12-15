Hande Erçel'i ağlatan hediye! Annesi Aylin Erçel için Arakan'da...
Sevenleri, 26. yaşına giren Hande Erçel’e duygu dolu bir hediye hazırladı. Ocak ayında kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel’in adına Arakan’da su kuyusu açtırdı.
Hayranları, Kasım ayında 26. yaşını kutlayan oyuncu Hande Erçel'e duygulandıran bir hediye hazırladı. Güzel oyuncunun Türkiye'deki sevenleri Arakan'daki Müslümanlar için bağış topladı.
Bir dernek vasıtası ile bölgede su kuyusu açtırdı. Su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.
Erçel, kanserden kaybettiği annesinin anısını hep yaşatıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen bir ödüldür?
- Karizmatik Karan
- Baba jest
- Matematik sorusu hayatının şokunu yaşattı!
- Gülşen sarardı
- Selimiye huzuru
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı görenleri hayrete düşürdü
- Hercai klasiği
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul 10 bin konut nerelerde yapılacak?
- Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen bir ödüldür?
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?