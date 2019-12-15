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Hande Erçel'i ağlatan hediye! Annesi Aylin Erçel için Arakan'da...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.12.2019
AĞLATAN HEDİYE

Sevenleri, 26. yaşına giren ’e duygu dolu bir hediye hazırladı. Ocak ayında kanserden kaybettiği annesi ’in adına Arakan’da su kuyusu açtırdı.

Hayranları, Kasım ayında 26. yaşını kutlayan oyuncu Hande Erçel'e duygulandıran bir hediye hazırladı. Güzel oyuncunun 'deki sevenleri Arakan'daki Müslümanlar için bağış topladı.

Bir dernek vasıtası ile bölgede su kuyusu açtırdı. Su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.


Erçel, kanserden kaybettiği annesinin anısını hep yaşatıyor.

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