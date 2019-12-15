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'Hercai' kural bozmadı! Yine zirvede...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.12.2019
HERCAİ KLASİĞİ

Her Cuma, rakiplerini sollayan '' dizisi, kural bozmadı. atv'nin rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de % 9,37 izlenme oranı ve % 20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Her Cuma, rakiplerini sollayan 'Hercai' dizisi, kural bozmadı. atv'nin rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de % 9,37 izlenme oranı ve % 20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Dizi etiketi de Twitter Trending Topics listesinde birinci, dünya listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi.

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