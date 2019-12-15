'Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'a jest! Babasının fotoğrafını...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, rolüne babasıyla hazırlandı. Set ekibi çekimin yapıldığı konağa oyuncunun babası Selim Ünalmış'ın fotoğrafını asıp jest yaptı.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış, rolüne babasıyla hazırlandı. Set ekibi çekimin yapıldığı konağa oyuncunun babası Selim Ünalmış'ın fotoğrafını asıp jest yaptı. Oyuncu, babasının fotoğrafını asan ekibe şu sözlerle teşekkür etti:

"Duvardaki fotoğrafa gerçek babamı yerleştirmişler. 60'lı yılların sonu. Demir Yaman karakterine hazırlanırken bu fotoğrafa çok baktım. Çok hoşuma gitti, teşekkür ederim." Ünalmış'a hayranlarından "Allah, babanıza uzun ömürler versin" yorumu da geldi.