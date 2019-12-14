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Tülin Şahin, çifte mutluluk yaşadı! "Bugün benim yaş günüm..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İKİ SEVİNÇ BİR ARADA

Dün 40 yaşına basan , çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye "Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı" notu düştü.

Dün 40 yaşına basan , çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye "Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı" notu düştü.

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