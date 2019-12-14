EDHO ekibinin rol aldığı 'Aman Reis Duymasın' filmi Berlin’i salladı! Gurbetçiler büyük ilgi gösterdi
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncuları bu kez komedi filmi için bir araya geldi. Dün vizyona giren Aman Reis Duymasın filminin Berlin galasına, gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası, önceki gün Berlin Cineplex Alhambra Berlin'de yapıldı. Filmi seyircilerle birlikte izleyen ekip, Berlinliler'in yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Kahkahaların havada uçtuğu gecede oyuncular, basının sorularını yanıtladı. Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, "Filmde konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarımdan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti anlattı.
Aman Reis Duymasın'ın başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ise filmi çekerken çok eğlendiklerini belirterek "Bir ay boyunca film çekim mekanı Erdek'te çoluk çocuk hem film çektik hem de tatil yaptık" ifadesini kullandı.
SINIRLARI AŞAN SEVGİ
Ozan Akbaba, gurbetçilerin ilgisinden büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. "Berlin'de bu kadar ilgiyle karşılaşacağımızı beklemiyordum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hercai sevgisi okutacak
- Ertuğrul’dan Osman Gazi’ye övgü
- İlk eşi şaşırttı! Tacının alınmasına neden olmuştu...
- Tilki rakuna acımadı
- Cansu ve arkadaşı
- Talih kuşu
- İki sevinç bir arada
- Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek!
- Aylar sonra yan yana görüntülendiler!
- Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümünde Züleyha tüm gerçekleri açıklıyor!
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da otomobil alt geçide uçtu: 1 yaralı
- Mersin'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakalandı
- 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! ABD, Prens Selman'a 1 ay süre verdi
- BM'nin Doğu Akdeniz açıklaması Rumları rahatsız etti: Reddediyoruz
- INSTAGRAM DONDURMA - Instagram Silme, Kapatma, Açma ve Dondurma Linki
- Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
- Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın
- Yargıtay'dan, konut kredisi çekenleri ilgilendiren önemli karar
- İsrail askerlerinin üzerine tabela düştü! Korkuyla kaçıştılar...
- Adana'da okul servisinde şoke eden görüntü! 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
- Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"