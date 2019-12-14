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Enis Arıkan'dan herkesi güldüren 'Talih kuşu' paylaşımı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
TALİH KUŞU

Sempatik oyuncu , yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da "Talih kuşu" notu düştü.

Sempatik oyuncu , yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da "Talih kuşu" notu düştü.

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