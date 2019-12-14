Enis Arıkan'dan herkesi güldüren 'Talih kuşu' paylaşımı
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da "Talih kuşu" notu düştü.Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine herkesi güldürdü. Tatil için gittiği Prag'da kafasına baykuş konmuş gibi poz veren Arıkan, bu paylaşımına da "Talih kuşu" notu düştü.
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