14 Aralık 2019, Cumartesi
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Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
OSMANLI DEVLETİ'NDE MODERN TIP EĞİTİMİ VEREN İLK TIP OKULUNUN 1843 YILINDAKİ İLK MEZUNİYET TÖRENİNE HANGİ PADİŞAH KATILMIŞTIR?

Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır? Kim Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?

A: 2. Mahmud

B: Abdülaziz

C: Abdülmecid

D: 2. Abdülhamid

DOĞRU CEVAP: Abdülmecid

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