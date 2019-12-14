Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılında ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
A: 2. Mahmud
B: Abdülaziz
C: Abdülmecid
D: 2. Abdülhamid
DOĞRU CEVAP: Abdülmecid
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Gözlüğü 970 bin TL'ye satıldı
- Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı
- Tan Taşçı savcılığa koştu: Korkuyorum!
- Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın yüzünü ilk kez gösterdi
- Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!
- İmirzaoğlu'nun yeni dizisinden ilk görüntüler
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Pınar Aydın yeni hayatıyla olay oldu!
Daha Fazla Gör
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?
- Türkiye-Libya 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' TBMM'ye sunuldu
- Fatih Terim'den Steven Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu
- Firari Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın nerede, son durum nedir?
- Zonguldak'ta ilginç olay! Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
- 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- 18 yıl hapis cezası olan firari Trabzon'da yakalandı