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Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
MAVİ DÖNEM VE PEMBE DÖNEM HANGİ RESSAMIN ÇALIŞMALARINDAN BAHSEDERKEN KULLANILIR?

Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır? Kim Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılan başlıklardandır?

A: Pablo Picasso

B: Frida Kahlo

C: Salvador Dali

D: Vincent van Gogh

Doğru cevap: Pablo Picasso (A)

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