Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
A: 6
B: 16
C: 26
D: 36
Doğru cevap: 26 (C)
kalan karakter 1000
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