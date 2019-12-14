Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
A: Victor Hugo
B: Albert Camus
C: Andre Gide
D: Thomas Mann
Doğru cevap: Andre Gide (C)
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