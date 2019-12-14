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Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
ESERLERİ DÜNYA NİMETLERİ VE YENİ NİMETLER ADIYLA TEK KİTAP HALİNDE YAYIMLANAN NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR KİMDİR?

Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir? Kim Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?

A: Victor Hugo

B: Albert Camus

C: Andre Gide

D: Thomas Mann

Doğru cevap: Andre Gide (C)

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