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‘Hiçbir zaman gerçek kürk giymeyeceğim” diyen Aleyna Tilki, sözünü unuttu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
TİLKİ RAKUNA ACIMADI

Daha önce ‘Hiçbir zaman gerçek kürk giymeyeceğim” diyen , sözünü unuttu. Önceki gün genç popçunun üzerindeki ceketinde gerçek rakun kürkü olduğu ortaya çıktı. Hayvanseverleri kızdıran Aleyna Tilki’ye tepki mesajları yağdı.

Aleyna Tilki, hayranlarını kızdırdı! 2017'de "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen 19 yaşındaki popçu, o dönem tepki çekti. Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen , "Ben hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savundu. Ancak Tilki, bu sözünü çabuk unuttu!



Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti. 'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.



Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.

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